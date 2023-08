'Julgamento de marco temporal é decisivo', diz líder da Apib

(ANSA) - BRASÍLIA, 30 AGO - O coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Dinamam Tuxá, afirmou nesta quarta-feira (30) que o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal (STF) "é decisivo para o destino dos povos indígenas" e ressaltou que a tese é "anti-indígena e inconstitucional".

Integrantes da Apib se reuniram perto do STF nesta tarde para aguardar o início da votação, considerada "histórica para nós", segundo disse o líder da comunidade Tuxá à ANSA.