Lukaku assina contrato e eleva expectativas da Roma

O experiente centroavante reencontrou o técnico José Mourinho, com quem trabalhará pela terceira vez na carreira.

Além disso, Lukaku conheceu seus novos companheiros de equipe.

O jogador, que pertence ao Chelsea, deverá estar no banco de reservas para a partida diante do Milan, mesmo que a provável convocação de Lukaku seja puramente simbólica.

Com a chegada de "Big Rom" e de possíveis outros reforços, principalmente para o setor defensivo, a esperança da Roma é chegar, pelo menos, na zona da Champions League.

Mourinho foi presenteado com um reforço que tem as características desejadas pelo treinador, que é um atleta habilidoso em jogar de costas para o gol e capaz de abrir espaço para os companheiros. Isso deixa o ataque giallorosso mais imprevisível.

A Roma deverá seguir jogando com três zagueiros, mas o novo camisa número 90 poderá abrir novas possibilidades do meio para frente, pois é capaz de jogar sozinho no ataque ou acompanhado.