Lula entrega plano plurianual 2024-2027 ao Congresso

"Me surpreendi com o fato de o meio ambiente ser a prioridade, acredito que isso foi o efeito da mobilização dos grupos no processo de participação, com a participação da ministra [do Meio Ambiente] Marina Silva", destacou a secretária nacional de Planejamento do MPO, Leany Lemos, que liderou a produção do documento.

Já as agendas definidas pelo governo foram: combate à fome e redução das desigualdades; educação básica; saúde primária e especializada; neoindustrialização, trabalho, emprego e renda; o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e combate ao desmatamento.

O PPA também estabelece métricas de monitoramento, com 69 indicadores para avaliar os avanços dos programas.

Entre as metas específicas, está a de reduzir a taxa de extrema pobreza de 6% em 2022 para 2,72% em 2027, com meta mínima de 4,78%. (ANSA).

