Meloni recebe padre alvo de ataque e promete visitar periferias

A premiê italiana "prometeu que fará um passeio pelas periferias, quando e como não sei, mas ela prometeu que virá. Eu a vi muito convencida e acredito que os cidadãos destes territórios precisam ver um estado de proximidade", afirmou o religioso.

Em nota, o governo italiano informou que Meloni recebeu o pároco e expressou seu "total apoio e a máxima solidariedade", além de agradecer pelo "seu incansável empenho contra o crime organizado, o tráfico de drogas e a ilegalidade".

Ela ainda perguntou sobre a situação da zona onde Coluccia trabalha e reiterou o compromisso do Executivo no combate ao crime organizado e no apoio à recuperação social e econômica.

Ontem, um homem, suspeito de estar ligado ao tráfico de drogas, apontou a sua scooter contra o padre ativista, mas a escolta policial do clérigo o empurrou para fora do caminho. O agressor foi acusado de tentativa de homicídio.

"Meloni também perguntou sobre as condições clínicas do policial de escolta do padre, que ontem foi ferido durante o ataque", concluiu a nota do Palazzo Chigi. (ANSA).