Premiê da Itália agradece apoio após receber ameaças

Na publicação, Meloni ressaltou que "as intimidações não impedirão a nossa presença ao lado de muitos cidadãos que pedem segurança e a possibilidade de um futuro melhor para os seus filhos". "Na luta contra o crime organizado, este governo não dará passos atrás", concluiu.

A visita da premiê italiana ao sul do país será realizada na próxima quinta-feira (31), mas as intimidações se devem à abolição gradual do programa renda de cidadania, que beneficia sobretudo famílias pobres da Itália meridional, promovida pelo governo Meloni.

O governo vem diminuindo periodicamente o número de beneficiários do programa, bandeira do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), hoje na oposição, e instituído no governo de Giuseppe Conte, em 2019. No entanto, diversos usuários criticaram Meloni por sua decisão e expressaram até desejos de morte.

"Total solidariedade a Giorgia Meloni pelas graves ameaças recebidas em vista da sua visita a Caivano", disse o ministro da Saúde da Itália, Orazio Schillaci, acrescentando que "os italianos estão ao lado da premiê na sua batalha para trazer o Estado de volta onde a fraqueza das instituições democráticas deu lugar à violência e à opressão". (ANSA).

