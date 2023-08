Premiê do Japão come peixe 'seguro e delicioso' de Fukushima

TÓQUIO, 31 AGO (ANSA) - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, divulgou nesta quarta-feira (30) um vídeo em que come e elogia um prato de peixe pescado em Fukushima, após o despejo de águas residuais radioativas tratadas da usina nuclear no oceano, no último dia 24.

"Temos peixe seguro e delicioso", diz ele após comer robalo, linguado, polvo em sashimi, além de carne de veado, verduras e frutas da temporada com arroz.