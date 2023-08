Taiwan denuncia incursão de aviões e navios de guerra da China

Além disso, 12 aeronaves, incluindo seis caças J-10, cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan, que divide as águas territoriais de cada um dos lados, ou entraram na Zona de Defesa de Identificação Aérea (ADIZ).

Logo depois, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao seu homólogo britânico, James Cleverly, em uma reunião em Pequim, que "a independência de Taiwan é incompatível com a estabilidade no Estreito de Taiwan".

De acordo com o ministro chinês, citado por diplomatas, "o Reino Unido deveria respeitar seriamente os interesses fundamentais da China e aderir à política de 'Uma China'".

"Enquanto aderirmos ao respeito mútuo, tratarmos uns aos outros como iguais, encararmos o desenvolvimento uns dos outros de forma objetiva e melhorarmos a compreensão e a confiança mútuas, as nossas relações mostrarão vitalidade e amplas perspectivas", acrescentou Wang. Taiwan vem denunciando a presença ostensiva de aviões e embarcações de guerra da China circundando a ilha, movimento visto como ameaça e retaliação à aproximação do país com os Estados Unidos. Por outro lado, Pequim vê Taiwan como uma província que pertence por direito à China no âmbito da política de "Uma Só China".

(ANSA).