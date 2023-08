'Vênus' reaparece em campanha de turismo da Itália após polêmica

"Aeroporto após aeroporto, cidade após cidade. Porque quando você realmente ama algo, você quer compartilhar isso com o mundo inteiro. Nosso país merece brilhar cada vez mais e estou aqui para garantir que isso aconteça", acrescenta a mensagem, finalizada com um coração vermelho.

Em junho passado, a Vênus de Botticelli foi apresentada como uma "influenciadora digital" que veste uma minissaia, anda de bicicleta e tira selfies na frente de monumentos icônicos da Itália, incluindo o Coliseu de Roma e a Catedral de Florença.

A iniciativa fez parte de uma campanha lançada pelo governo italiano, intitulada "Open to Meraviglia", que foi duramente criticada e descrita como "ridícula" pelos internautas e pela imprensa local. A propaganda tinha como objetivo destacar as comidas e os vinhos do país europeu, bem como a rica oferta turística que a Itália oferece aos seus visitantes.

"E quem melhor do que eu para levar você para descobrir este lindo país, em qualquer época do ano? Eu sou Vênus. O ícone da Itália no mundo de hoje", dizia a primeira mensagem, alvo de polêmica pela mistura de idiomas, baixa qualidade das imagens e traduções automáticas para turistas de todo o mundo.

Uma das principais controvérsias foi o fato de a Itália banalizar uma famosa figura da cultura italiana, que foi criada para representar o nascimento do amor e da beleza espiritual. De acordo com o jornal italiano "La Repubblica", a promotoria do Tribunal de Contas do Lazio abriu uma investigação sobre a campanha promocional do Ministério do Turismo, estrelada por Vênus, que custou 138 mil euros, na tentativa de esclarecer a razão pela qual ela desapareceu de junho até agora. (ANSA).