SÃO PAULO, 31 AGO (ANSA) - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira (31) contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Com a decisão, o placar do julgamento está em 4 a 2 contra a tese. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Cristiano Zanin também votaram contra a constitucionalidade do marco temporal, enquanto André Mendonça e Kassio Nunes Marques defenderam. (ANSA).