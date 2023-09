Berrettini torce tornozelo e abandona partida no US Open

NOVA YORK, 31 AGO (ANSA) - O tenista romano Matteo Berrettini (36º no ranking da ATP) precisou desistir da partida que travava contra o francês Arthur Rinderknech nesta quinta-feira (31) pela segunda rodada do US Open.

Durante o nono game do segundo set, o italiano caiu com o pé direito, torcendo o tornozelo e caindo no chão com um grito de dor.