Bolsonaro e Michelle ficam em silêncio em depoimento à PF

SÃO PAULO, 31 AGO (ANSA) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ficaram calados diante de um interrogatório simultâneo na sede da Polícia Federal em Brasília, no âmbito do inquérito sobre a venda de joias presenteadas por governos árabes.

Bolsonaro e sua esposa optaram "por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos", informou a defesa do casal, que diz também que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não tem prerrogativa para conduzir o caso.