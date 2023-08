Brasil espera vídeos de ataques a Moraes na Itália até amanhã

SÃO PAULO, 31 AGO (ANSA) - O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que os vídeos que mostram as hostilidades contra Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal (STF), no Aeroporto de Fiumicino, nos arredores de Roma, devem chegar ao Brasil até esta sexta-feira (1º).

"A informação que eu tenho, obtida há meia hora, é de que até sexta-feira essas imagens serão efetivamente enviadas à Senajus, que é o órgão de cooperação jurídica internacional, e entregues à Polícia Federal", afirmou Dino em uma coletiva de imprensa na última quarta (30).