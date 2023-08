Carro da Alfa Romeo terá pintura personalizada no GP de Monza

A pintura personalizada do monoposto do time também celebra o novo 33 Stradale, uma releitura do antigo e icônico carro lançado pela Alfa Romeo nos anos 1960. A marca fabricou apenas 33 unidades da versão moderna do veículo.

"É uma das mais bonitas que já apareceram em um monoposto e homenageia não só o novo 33 Stradale, mas também toda a Itália e a Alfa Romeo. Será uma honra apresentar essa pintura ao público de Monza", disse Alessandro Alunni Bravi, chefe de equipe da Alfa Romeo.

Com nove pontos, a escuderia italiana é a penúltima colocada no campeonato de construtores, estando na frente apenas da compatriota AlphaTauri, que tem três. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.