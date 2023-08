Com 'Barbie', cinemas italianos têm melhor verão da história

Entre 11 de junho e 27 de agosto o número de frequentadores bateu 13 milhões e o faturamento ficou em 90 milhões de euros (R$ 481 mi), segundo os dados apresentados nesta quinta-feira (31) no Italian Pavillion, no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O anúncio foi feito pela subsecretária do Ministério da Cultura, Lucia Borgonzoni, com a presença do ministro Gennaro Sangiuliano; e representantes de outros entes do setor, além de produtoras e distribuidoras.

"Foi um verão excepcional, com recorde de vendas, números nunca antes vistos, por causa do desconto nos ingressos e graças aos operadores e trabalhadores que nunca desistiram", disse o vice-premiê da Itália, Matteo Salvini.

"Há 10 mil postos de trabalho, que com o incentivo chegam a 20 mil, nesse setor. E a fantasia humana é insubstituível pela inteligência artificial. Queria agradecer ao setor e desejar vida longa ao cinema, às salas italianas", acrescentou.

Em relação ao mesmo período em 2019, a alta de frequentadores foi de 13,6%, e a do faturamento chegou a 21,8%.

Já na comparação com o triênio 2017-2019, o aumento de presenças foi de 40% e o faturamento 52,8%. (ANSA).