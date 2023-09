Dados de primárias na Argentina apontam triplo empate técnico

BUENOS AIRES, 31 AGO (ANSA) - A Justiça Eleitoral divulgou nesta quinta-feira (31) os dados oficiais das eleições primárias, também chamadas de "Paso" e que servem como uma espécie de pesquisa, realizadas na Argentina no último dia 13 de agosto, que mostram quase um empate técnico entre os três candidatos à Presidência: o ultraliberal Javier Milei (A Liberdade Avança), a centro-direita Patricia Bullrich (Juntos pela Mudança) e o candidato governista de centro-esquerda, Sergio Massa (União pela Pátria).

De acordo com o escrutínio provisório, o chamado "Jair Bolsonaro argentino" venceu as primárias presidenciais, mas não atingiu os 30% das preferências, obtendo 29,8% dos votos, com um total de 7.352.244.