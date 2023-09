Documentários com vídeos caseiros estreiam no Festival de Veneza

VENEZA, 31 AGO (ANSA) - A 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza terá as projeções de dois documentários com imagens de um cineasta amador do Archivio Superottimisti di Torino (Arquivo Superotimistas de Turim), acervo regional que há quase 15 anos recolhe, digitaliza e arquiva filmes caseiros.

São eles "Amor", de Virginia Euleteri Serpieri, com produção de Stefilm, Era Film e Rai Cinema; e "Across", de Irene Dorigotti, produção de Start com Rai Cinema.