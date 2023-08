Em CPI, Ronaldinho Gaúcho nega envolvimento com empresa

SÃO PAULO, 31 AGO (ANSA) - Após faltar duas vezes, o ex-craque Ronaldinho Gaúcho finalmente compareceu à CPI das Pirâmides Financeiras. O ex-jogador negou seu envolvimento com a empresa 18K, suspeita de ter cometido golpes com criptomoedas, e ficou em silêncio em várias perguntas.

Acompanhado do advogado e do irmão, Roberto Assis, o ex-atleta do Milan afirmou não ter nenhuma relação com a empresa que vem sendo investigada pelas autoridades.