EUA aprovam ajuda militar direta para Taiwan

PEQUIM, 31 AGO (ANSA) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o envio de US$ 80 milhões em ajuda militar direta para Taiwan, território que é reivindicado pela China.

O auxílio se dará de forma inédita por meio do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro, que normalmente envolve subvenções ou empréstimos para países soberanos A medida está destinada a aumentar as tensões com a China, que já prometeu reintegrar Taiwan, inclusive mediante o uso da força.