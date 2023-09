Festival de Veneza: 3º dia terá Itália, Irlanda e Dinamarca

Outro dos mais esperados da Bienal estreia nesta quinta: "Poor Things", do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com elenco de estrelas incluindo Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe (que também está no filme de Costanzo).

O longa de ficção científica surrealista mostra a transformação fantástica de Bella Baxter, jovem mulher ressuscitada pelo cientista Godwin Baxter.

A sexta também terá a aventura épica ambientada nas terras dinamarquesas do século 18 "Bastarden", de Nikolaj Arcel, com Mads Mikkelsen.

Outro destaque do dia é a homenagem a Wes Anderson com o prêmio Cartier Glory to the Filmmaker.

A honraria homenageia personalidades que tenham marcado o cinema contemporâneo de maneira original e será entregue antes da projeção fora de concurso de seu novo média-metragem, "The Wonderful Story of Henry Sugar", com Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade. (ANSA).