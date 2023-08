Hamilton frustra Ferrari e renova com Mercedes até 2025

SAN PAULO, 31 AGO (ANSA) - O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, renovou nesta quinta-feira (31) seu contrato com a Mercedes por mais dois anos.

A equipe alemã, chefiada por Toto Wolff, encerrou uma longa novela envolvendo o futuro do britânico, que chegou até mesmo ser apontado como alvo da Ferrari. O mais curioso é que o anúncio ocorreu um dia antes do início do prestigiado Grande Prêmio da Itália, em Monza.