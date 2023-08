Inflação na Itália desacelera pelo quarto mês seguido

ROMA, 31 AGO (ANSA) - A inflação na Itália desacelerou pelo quarto mês seguido e encerrou agosto com alta de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Apesar do valor ainda elevado, o resultado do Índice de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) representa uma queda de 0,4 ponto percentual na comparação com a inflação anual registrada em julho (5,9%).