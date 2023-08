Lula lança hoje plano para tirar Brasil do Mapa da Fome

O Brasil havia saído do Mapa da Fome em 2014, no governo da petista Dilma Rousseff, mas voltou em 2022, na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, o país registrava cerca de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), tema que foi um dos cavalos de batalha de Lula nas eleições.

O "Brasil Sem Fome" contará com 80 ações e programas do governo federal e mais de 100 metas organizadas em três eixos: acesso a renda, trabalho e cidadania; alimentação adequada e saudável; e mobilização para o combate à fome.

"O Brasil já tem o compromisso de sair do Mapa da Fome pelas metas de desenvolvimento até 2030. A gente espera cumprir até lá", disse Valéria Burity, secretária extraordinária de Combate à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Outras metas do programa são a redução das taxas de pobreza a cada ano e a diminuição para menos de 5% no percentual de domicílios com insegurança alimentar grave - o índice atual é de 9,9%.

Entre as ações do plano estão a valorização do salário mínimo, o incentivo à produção e ao acesso a comidas saudáveis e sustentáveis e a recomposição dos estoques de alimentos do país.