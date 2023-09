Lula lança programa para tirar Brasil do Mapa da Fome

O ministro também garantiu que haverá diálogo e integração do governo federal com estados e municípios para a aplicação do projeto.

Entre os pontos do programa, está previsto o investimento de R$ 25 milhões para compra de alimentos de agricultura familiar para cozinhas solidárias.

Também estiveram no lançamento a primeira-dama, Janja; as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva; da Igualdade Racial, Anielle Franco; das Mulheres, Aparecida Gonçalves, e o ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França.

O Brasil havia saído do Mapa da Fome em 2014, no governo da petista Dilma Rousseff, mas voltou em 2022, na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, o país registrava cerca de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Ao todo, o Brasil Sem Fome conta com 80 ações e programas do governo federal e mais de 100 metas organizadas em três eixos: acesso a renda, trabalho e cidadania; alimentação adequada e saudável; e mobilização para o combate à fome. (ANSA).