Maneskin lança single durante mini live em cartão-postal de Roma

ROMA, 31 AGO (ANSA) - Os fãs da banda italiana Maneskin foram surpreendidos na noite desta quinta-feira (31) com uma mini live, com três canções, transmitida através do Facebook e Instagram diretamente do Gazometro, símbolo da arquitetura industrial e do horizonte de Roma.

O presente foi concebido por ocasião do lançamento, nesta sexta-feira (1º), do novo single "Honey! (Are u coming?)".