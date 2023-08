Milan cai em 'grupo da morte' da Champions League

O atual campeão italiano Napoli, por sua vez, pegará as equipes do Real Madrid, do Braga e do Union Berlin no grupo C.

A Inter de Milão, vice-campeã da edição passada da Champions League e que trouxe mais de 10 reforços para a atual temporada, terá pela frente Benfica, Salzburg e Real Sociedad na chave D.

Por fim, a Lazio, que não começou bem a Série A da Itália, foi sorteada para ficar no grupo E, junto com Feyenoord, Atlético de Madrid e Celtic.

A fase de grupos da principal competição de clubes da Uefa iniciará em 19 de setembro e vai até 13 de dezembro. A final está agendada para acontecer em Wembley, na Inglaterra, em 1º de junho de 2024.

Essa será a última edição com o atual formato de 32 times participantes na fase de grupos.

Confira os grupos - Grupo A - Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray Grupo B - Sevilla, Arsenal, PSV e Lens Grupo C - Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlin Grupo D - Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedad Grupo E - Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic Grupo F - PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle Grupo G - Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys Grupo H - Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp (ANSA).