Militares nomeiam novo presidente após golpe no Gabão

Os militares anunciaram Nguema em uma transmissão da rede de televisão estatal, com soldados ao fundo gritando "Oligui presidente" e sons de tiros de metralhadoras na capital, Libreville.

Em resposta, o Conselho de Paz e Segurança (PSC) da União Africana anunciou a suspensão do Gabão.

No Twitter, o organismo disse que "condena com firmeza a tomada de poder militar, e suspende imediatamente todas as participações do Gabão da UA, de seus órgãos e instituições".

O chanceler italiano, Antonio Tajani, voltou a falar sobre o caso: "No Níger e no Gabão há uma situação de instabilidade com uma série de golpes e efeito dominó. Pedimos sempre uma solução diplomática com presença da Europa, mas sem nova colonização".

"Avaliamos as propostas de mediação da Argélia. Uma intervenção militar criaria novas complicações e aumentaria os fluxos migratórios. Avaliaremos sanções, mas precisamos de uma solução diplomática, com grande prudência", completou.