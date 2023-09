Ministro da Defesa do Reino Unido renuncia ao cargo

Na correspondência em que formalizou o afastamento, Wallace se disse "honrado" por ter guiado o conselho da Defesa por quatro anos, maior longevidade no cargo desde a época de Winston Churchill.

Ele também confirmou que deseja deixar a política ativa, e disse que irá terminar o mandato como deputado e depois não se recandidatar.

Sunak, por sua vez, agradeceu pelos serviços prestados, acenando ao seu papel-chave durante a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia.

Wallace havia indicado sua saída do governo no mês passado, após perder as esperanças em uma candidatura a secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A saída deve servir como gancho para uma reforma ministerial mais ampla de Sunak, já em vista das eleições de 2024. (ANSA).