Presidente da China não deve participar do G20 na Índia

Relatos indicam que o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, deve representar a China na reunião. "De acordo com as minhas últimas informações, Xi não tem planos de ir, haverá um primeiro-ministro", revelou a fonte em Bruxelas.

Na semana passada, Xi manteve conversações com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um raro encontro presencial na cúpula dos Brics na África do Sul, mas as tensões continuam elevadas entre os dois países.

A Índia lançou um "forte protesto" contra a China na última terça-feira (29), depois que Pequim divulgou um mapa reivindicando terras que Nova Déli afirma possuir, incluindo o território perto de onde os dois países vizinhos lutaram em 2020.

Autoridades europeias esperam que a cúpula do G20 seja uma oportunidade para tentar fazer com que a Índia e a China sejam mais duras com a Rússia durante a invasão à Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, não estará no evento, mas será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

Além disso, a expectativa era de que a cúpula seria uma ocasião para um encontro entre Xi e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nos esforços para estabilizar as relações que caíram para o seu nível mais baixo nas últimas décadas devido a uma série de tensões comerciais e geopolíticas. (ANSA).