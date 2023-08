Presidente da Itália visita local de desastre ferroviário

Mattarella depositou um buquê de flores na entrada da estação em homenagem aos cinco operários atropelados por um trem enquanto faziam uma manutenção nos trilhos. A visita durou apenas alguns minutos, e o presidente não deu declarações à imprensa.

Horas antes, no entanto, ele havia dito que "morrer no trabalho é um ultraje aos valores da convivência". "O presidente ficou impressionado com a tragédia e pediu que se faça luz o quanto antes sobre tudo isso", declarou Bodoni.

O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite, perto da estação de Brandizzo, quando um trem vazio e fora de serviço atropelou um grupo de trabalhadores que fazia uma substituição de trilhos.

Segundo a polícia, a composição viajava a 160 quilômetros por hora e era formada pela locomotiva e mais 11 vagões. Outros dois operários conseguiram escapar dos trilhos e saíram ilesos.

As cinco vítimas foram identificadas como Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anos; Giuseppe Aversa, 49; Giuseppe Sorvillo, 43; Michael Zanera, 34; e Kevin Laganà, 22. Todos eles morreram no momento do impacto.

O Ministério Público de Ivrea abriu uma investigação por desastre ferroviário culposo (quando não há a intenção de cometer o crime) e múltiplo homicídio culposo e vai tentar descobrir por que a circulação na linha não foi interrompida durante a manutenção.