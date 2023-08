Roma anuncia contratação do atacante Romelu Lukaku

As primeiras palavras de Lukaku como jogador da Roma foram para destacar a grande recepção dos torcedores da equipe.

"As boas-vindas dos torcedores me emocionaram e vão me incentivar a dar tudo de mim. Conversei com os donos do clube nos últimos dias e fiquei impressionado com a ambição deles.

Temos que trabalhar, ser humildes e crescer jogo a jogo", disse o belga.

Lukaku reforçará o time treinado por José Mourinho após uma segunda passagem não muito positiva pela Inter de Milão, marcada por problemas físicos e de relacionamento com diretoria e torcida.

A chegada do artilheiro eleva as expectativas sobre a Roma, que sonha em retornar para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

"É uma grande contratação, Lukaku tem um enorme potencial e faz a diferença. Espero que consigam imediatamente encontrar harmonia com Dybala, mas uma equipe não pode ser formada por apenas um jogador", observou o ex-jogador Francesco Totti, maior ídolo da história da Roma.