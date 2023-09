STF forma 4 a 2 contra marco temporal e suspende julgamento

A tese do marco temporal estabelece que os indígenas só podem reivindicar a posse de terras que ocupavam ou disputavam até a data da promulgação da Constituição, em 1988. Caso ela saia derrotada no julgamento, a expectativa é de que os ministros cheguem ainda a algum consenso sobre indenizações.

Com os votos de hoje, o placar do julgamento está em 4 a 2 contra a tese. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Zanin e Barroso votaram contra a constitucionalidade do marco temporal, enquanto André Mendonça e Kassio Nunes Marques defenderam.

O julgamento se arrasta desde setembro de 2021 e havia sido suspenso em junho passado, após o pedido de vista apresentado por Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro A bancada ruralista no Congresso defende a medida, que é criticada pelas ministras dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e do Meio Ambiente, Marina Silva, e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

O processo que motivou o debate no STF tem a ver com a disputa pela posse da Terra Indígena Ibirama, em Santa Catarina, que é questionada pelo Ministério Público do estado. (ANSA).

