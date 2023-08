Taxa de desemprego na Itália sobe para 7,6% em julho

Já a taxa de inatividade na população permaneceu estável em 33,5%, enquanto o nível de ocupação caiu 0,2 ponto, para 61,3%.

Com isso, o número de pessoas empregadas na Itália no fim de julho era de 23,513 milhões, alta de 362 mil unidades na comparação com igual período do ano passado, mas queda de 73 mil em relação a junho. (ANSA).

