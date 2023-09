SÃO PAULO, 1 SET (ANSA) - O produto interno bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os três meses anteriores, cifra superior à expectativa do mercado, que projetava uma alta de 0,4%.

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa o oitavo trimestre consecutivo de expansão na economia nacional. (ANSA).