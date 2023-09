Bolsonaro recebeu 18 presentes caros, diz PF

O documento foi anexado ao inquérito que investiga Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no caso das joias presentadas por governos estrangeiros.

O casal foi interrogado simultaneamente pela PF em Brasília na quinta, mas se manteve em silêncio.

Dos 18 presentes caros citados pela Polícia Federal, 10 foram devolvidos ao erário público por Bolsonaro após uma determinação do Tribunal de Contas da União.

No entanto, cinco itens, entre eles um relógio com diamantes presenteado pelos Emirados Árabes, "estariam guardados em uma fazenda de Nelson Piquet em Brasília", segundo o relatório, elaborado com base em dados do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência e em ligações do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

No relatório, a PF afirma que parte dos 18 itens caros foi vendida por Cid nos Estados Unidos. (ANSA).