China proíbe bispos de irem à Mongólia para visita do Papa

ULAN BATOR, 1 SET (ANSA) - A China proibiu bispos católicos de viajarem à Mongólia para acompanhar a inédita visita do papa Francisco ao país, com exceção de prelados de Hong Kong e Macau, onde a Igreja atua com mais liberdade.

Jorge Bergoglio desembarcou na capital Ulan Bator nesta sexta-feira (1º), dando início à primeira passagem de um pontífice por uma das nações com menor percentual de católicos no mundo.