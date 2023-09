Estrangeiros 'salvam' verão do turismo na Itália

ROMA, 1 SET (ANSA) - Apesar dos resultados positivos no início de 2023 no turismo da Itália, que criaram uma expectativa de recordes para o verão, o setor acabou sofrendo um revés: a demanda interna registrou queda de 5,7%, e a estação acabou sendo salva pelos turistas internacionais, com um aumento de 3,6%.

Ao todo, estimativas apontam que o trimestre estivo de 2023 vai acabar com queda de 1,4% dos pernoites turísticos.