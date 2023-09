F1 pede para Felipe Massa não comparecer ao GP da Itália

Massa decidiu não ignorar o pedido da principal categoria do automobilismo mundial e permaneceu em São Paulo.

Outro fato relacionado ao ex-ferrarista chamou atenção nesta sexta-feira (1º) em Monza. A F1 mandou retirar uma faixa de um fã-clube da escuderia italiana que apoiava o brasileiro. O cartaz exibia a mensagem "Felipe Massa, campeão do mundo de 2008".

Naquela temporada, que ficou marcada pelo escândalo do "Cingapuragate", quando Nelsinho Piquet bateu de propósito para beneficiar Fernando Alonso, Massa perdeu o título para Lewis Hamilton.

O acidente provocado por Piquet, que cumpriu as ordens do então chefe de equipe da Renault, Flavio Briatore, prejudicou ex-piloto da Ferrari, que sonhava com o título mundial. (ANSA).

