Filme de Costanzo estreia em Veneza com elenco de estrelas

"BASTARDEN" E "POOR THINGS" Esta sexta-feira (1º) também foi marcada pela estreia do dinamarquês Bastarden, de Nikolaj Arcel, com Mads Mikkelsen interpretando Ludvig von Kahler, ex-capitão do Exército.

"Meu personagem está pronto para fazer qualquer coisa por um objetivo, é um personagem incrível, mas não me acho parecido com ele. Se, por exemplo, dou vida a Einstein, mais do que aprender algo com ele, que é difícil, tento levar algo meu. Para mim, é isso que deve fazer o ator", disse Mikkelsen no tapete vermelho da ilha do Lido.

Outro dos mais esperados da Bienal estreia nesta sexta: "Poor Things", do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com outro elenco de estrelas incluindo Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe (que também está no filme de Costanzo). (ANSA).

