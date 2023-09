Giorgio Armani recebe Leão de Ouro de prefeito de Veneza

"O prêmio vai a um empresário apaixonado, que conseguiu transformar em um sucesso uma empresa símbolo do 'Made in Italy' no mundo. Essa é uma sincera homenagem de toda uma cidade", disse Brugnaro.

Armani afirmou que ter recebido o Leão de Ouro é um motivo de "alegria e emoção". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.