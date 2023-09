Governo italiano diverge sobre castração química

"Devemos ser firmes sobre o feminicídio. Apresentaremos um projeto de lei do FI que já está pronto, prevendo um app para todas as mulheres, um instrumento de emergência que se ativa no próprio telefone", acrescentou.

"É preciso, porém, trabalhar na questão cultural nas famílias. É preciso ensinar os filhos a respeitar as filhas, e o pai deve dar o exemplo respeitando a mulher", concluiu Tajani.

Nos últimos dias, Matteo Salvini, que também é ministro da Infraestrutura e dos Transportes e líder do partido Liga, tem batido na tecla do projeto de lei, que já foi enviado ao Senado.

"Os tempos estão maduros para passar das palavras aos fatos.

Os objetivos são: segurança das mulheres, prevenção de novos crimes e cura dos sujeitos que, declarados perigosos pelos juízes, se submeterão a um tratamento", insistiu na quinta-feira (31).

"O decreto está à disposição das forças políticas de bom senso. Não há previsão de nenhuma violação de direitos das pessoas", acrescentou Salvini.