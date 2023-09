Itália bate Sérvia na segunda fase da Copa de Basquete

As duas seleções estão no grupo I da segunda fase, que ainda conta com República Dominicana e Porto Rico.

A Itália volta à quadra no próximo domingo (3) para enfrentar os porto-riquenhos, sendo que apenas os dois primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

A Itália lidera o grupo com sete pontos, empatada com a Sérvia, mas em vantagem no confronto direto. No entanto, ambas podem ser ultrapassadas pela República Dominicana, que tem seis e enfrenta Porto Rico, com cinco. (ANSA).

