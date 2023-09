Itália envia imagens de agressão a Moraes em mídia física

SÃO PAULO, 1 SET (ANSA) - As imagens da agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma estão a caminho do Brasil, em mídia física.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (1º) pelo secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, à Globonews.