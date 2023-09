Itália revisa para baixo PIB do segundo trimestre

O resultado é inferior aos números registrados na zona do euro (+0,3%), Alemanha (0%) e França (+0,5%).

Já na comparação com o segundo trimestre de 2022, a economia italiana teve alta de 0,4%, índice 0,2 ponto percentual menor que o da estimativa preliminar (0,6%). Com isso, o crescimento adquirido do PIB em 2023 passou de 0,8% para 0,7%.

Segundo o Istat, a contração vista entre abril e junho foi determinada sobretudo pela demanda interna, que subtraiu 0,7 ponto percentual da variação do PIB, sendo 0,4 dos investimentos brutos e 0,3 dos gastos públicos - o consumo das famílias teve contribuição nula.

A demanda externa líquida também ficou invariável, enquanto os estoques contribuíram positivamente com 0,3 ponto percentual, resultando em uma contração da economia de 0,4% no período.

As importações e exportações também diminuíram, ambas com queda de 0,4% em relação ao primeiro trimestre. (ANSA).