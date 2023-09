Lula retoma críticas contra presidente do Banco Central

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 SET - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o chefe do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, durante evento realizado hoje (1º) no estado de Ceará, onde cobrou a queda da taxa básica de juros, atualmente em 13,25% ao ano.

"Temos que ter dinheiro para investir, com juros baratos. O cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil, e não de um Banco Central que não seja do Brasil, e que precisa baixar os juros", questionou Lula.