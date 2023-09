Maneskin disputará prêmio de 'Melhor Grupo' no VMA 2023

Na oportunidade, o Maneskin vai encarar diversos grupos de sucesso mundial, como Blackpink, Jonas Brothers, TXT, Flo e Fifty Fifty.

No VMAs, que ocorrerá em 12 de setembro, os italianos também disputarão a categoria Melhor Clipe de Rock, com a canção "The Loneliest".

O quarteto enfrentará na cerimônia nomes de peso, entre eles Foo Fighters, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers e Metallica.

Assim como na edição passada do evento, o grupo retornará ao palco do Prudential Center, em Nova Jersey. O Maneskin se apresentará com seu novo single "Honey! (Are u coming?)".

Em 2022, a banda se tornou o primeiro artista italiano a vencer o prêmio de melhor videoclipe alternativo, com a música "I Wanna be your slave". (ANSA).