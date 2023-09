Na estreia de Lukaku, Roma perde para Milan no Olímpico

Com dificuldades para se impor no confronto, a Roma levou outro tento no começo do segundo tempo, após Rafael Leão acertar uma espécie de voleio no cruzamento de Davide Calabria.

Os mandantes viram uma oportunidade de crescer no duelo depois da expulsão de Fikayo Tomori, aos 61 de jogo. Alguns minutos depois, o técnico José Mourinho colocou Lukaku em campo.

Mesmo com o artilheiro belga, que chegou a dar um arremate a gol, foi o meio-campista Leonardo Spinazzola quem descontou para o time da capital nos acréscimos, mas não impediu o resultado adverso.

Em três rodadas já disputadas da Série A, a Roma somou apenas um ponto e ocupa a 18ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento. A situação do Milan é completamente oposta, pois lidera momentaneamente o campeonato, com nove pontos.

Hellas Verona perde após duas vitórias - Jogando em casa, o Sassuolo quebrou a excelente sequência do Hellas Verona na Série A ao derrotar o rival gialloblù por 3 a 1.

Os neroverdi abriram o placar logo no começo do embate, com Andrea Pinamonti. O veroneses respiraram ao igualar o placar com o artilheiro Cyril Ngonge, já na etapa final.