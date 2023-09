Operação da PF mira suspeitas envolvendo ministro

Barroso também determinou outras medidas cautelares contra os suspeitos, como vedação da celebração de contratos e afastamento da função pública, mas não contra o ministro das Comunicações.

A PF chegou a pedir busca e apreensão contra o próprio Juscelino, mas o ministro do Supremo negou a autorização.

A Operação Benesse é a primeira realizada pela Polícia Federal contra um membro do primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os fatos apurados, no entanto, teriam ocorrido quando Juscelino exercia o mandato de deputado federal. Ele é suspeito de ter desviado verbas de emendas parlamentares, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), destinadas à prefeitura de Vitorino Freire.

Em nota, a defesa de Juscelino disse que o "inquérito servirá justamente para esclarecer os fatos e demonstrar que não houve qualquer irregularidade". "Emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional, e Juscelino Filho segue à disposição, como sempre esteve, para prestar esclarecimentos", afirma o comunicado. (ANSA).