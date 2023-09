Papa chega à Mongólia e envia mensagem à China

ULAN BATOR, 1 SET (ANSA) - O papa Francisco desembarcou em Ulan Bator, na Mongólia, nesta sexta-feira (1º) e deu início à primeira visita de um pontífice a um dos países com menor percentual de católicos no mundo.

Ainda no avião, Jorge Bergoglio enviou um telegrama ao presidente da vizinha China, Xi Jinping, no qual assegura "orações pelo bem-estar da nação" e invoca "as bênçãos divinas da união e da paz".