Sorteio põe italianos em grupos acessíveis na Liga Europa

Já a Roma, vice-campeã da edição passada, encabeça o grupo G, que ainda tem Slavia Praga (República Tcheca), Sheriff (Moldávia) e Servette (Suíça).

O grupo mais equilibrado é o B, com os campeões europeus Ajax (Holanda) e Olympique de Marselha (França), além do Brighton (Inglaterra), surpresa da última Premier League, e do AEK (Grécia).

Confira abaixo todos os grupos: A: West Ham (Inglaterra), Olympiacos (Grécia), Freiburg (Alemanha) e TSC Backa Topola (Sérvia).

B: Ajax (Holanda), Olympique de Marseille (França), Brighton (Inglaterra) e AEK (Grécia).

C: Rangers (Escócia), Betis (Espanha), Sparta Praga (República Tcheca) e Aris Limassol (Chipre).

D: Atalanta (Itália), Sporting (Portugal), Sturm Graz (Áustria) e Rakow (Polônia).