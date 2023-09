STF retomará julgamento sobre marco temporal em 20 de setembro

Os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Cristiano Zanin votaram contra o marco temporada. Já Nunes Marques e André Mendonça se manifestaram a favor.

Até o momento, cinco ministros ainda precisarão votar no julgamento sobre o caso.

A ideia era agendar a retomada do julgamento na próxima quarta-feira (6), mas alguns ministros não estarão em Brasília por causa do feriado do 7 de setembro. (ANSA).

